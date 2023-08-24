عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستقبل وطن : انضمام مصرلـ بريكس يعكس دورها المؤثر في المنطقة

البريكس
البريكس

قال النائب محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس اعتبارًا من يناير 2024 يعكس الدور المهم والمُؤثر الذي تلعبه مصر في المنطقة وعلى الساحة الدولية. 

وأضاف صبري، في تصريحات صحفية، أن انضمام مصر  للتجمع يعزز دورها كقوة إقليمية ودولية في القارة الأفريقية، مُشيرًا إلى أن انضمام مصر لمجموعة بريكس سوف يدعم التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء الأخرى في المجموعة حيث ستتاح فرص استثمارية جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول مما يعزز نمو الاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل جديدة ويخفف الطلب علي الدولار، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية وتعزيز الروابط الثقافية والتثقيفية بين الشعوب، وكذلك ستتعزز مكانة مصر كدولة رائدة في السياسة الخارجية ودورها في التوسط في القضايا الإقليمية والدولية بالعمل مع الدول الأعضاء للتوصل إلى حلول سلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

 

كما أكد النائب محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أنه من بين المكتسبات التي ستعود على الدولة المصرية من انضمامها لمجموعة بريكس، تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا وتطوير الابتكارات التكنولوجية المشتركة، وكذلك تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، وذلك من خلال التواصل والتعاون مع الدول الأعضاء في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، مُشيرًا إلى أنه سيتاح لمصر فرصة للتعاون مع الدول الأعضاء في مجالات متنوعة، مثل الصناعة، والزراعة، والطاقة، والنقل، والتكنولوجيا، والتعليم، والثقافة. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس | قرار جمهوري بتعيين المستشار فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

ارتفاع جنونى لـ الذهب عالميا.. الأصفر يبلغ أعلى مستوياته لهذا السبب

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

موضوعات متعلقة

انتصار لسياسة السيسي .. تحالف الأحزاب يرحب بـ انضمام مصر لتجمع بريكس

بعد الانضمام لـ بريكس.. رئيس حزب الاتحاد: مصر تجني ثمار تحركات الرئيس السيسي الخارجية

برلماني: انضمام مصر لـ "البريكس" خطوة قوية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني

المؤتمر: انضمام مصر لـ"بريكس" دليل قوة الدولة والاقتصاد

رضا فرحات: انضمام مصر إلى تجمع البريكس دفعة كبيرة للاقتصاد

شروط تعيين رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية ونائبه

الشيوخ يطالب الحكومة بكافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار

بعد دراسات مستفيضة.. لماذا قرر حزب مستقبل وطن دعم ترشيح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

ترشيحاتنا

نهاية الدولار.. تحرك رسمي من مجموعة بريكس لاستخدام العملات الوطنية بالتجارة الدولية

النائب العام الجديد .. السيرة الذاتية لـ المستشار محمد شوقي

بسبب رفض التفاوض.. ضابط مخابرات أمريكي يحذر أوكرانيا من كارثة كبري

ضوابط التحويل من الإعدادية العامة إلى الأزهرية.. رابط التحويل الإلكتروني

اتحاد جدة يعرض أكبر راتب في العالم.. محمد صلاح يرغب في مغادرة ليفربول

مخبأ بعناية.. اكتشاف موبايل على وضعية التصوير بحمام السيدات بأحد بنوك الكويت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطف الموبايل وصورها.. فيديو يوثق لموقف طريف بين فتاة وقرد بالفلبين

قبلة مُثيرة داخل الملعب لنجمة منتخب إسبانيا للسيدات بنهائي كأس العالم.. وحالة الصمت تنتهي|تفاصيل

ولادة أول شبل ألبينو في دولة بـ أمريكا الوسطى.. صور

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

فيديو

مخبأ بعناية.. اكتشاف موبايل على وضعية التصوير بحمام السيدات بأحد بنوك الكويت

زعيم فاجنر وضع خطة انتقام حال إنهاء حياته.. ماذا فعل قبل مصرعه؟|«فيديوجراف»

فيضانات .. هل تصل سحابة سوبر سيل إلى مصر؟ فيديو

ماذا سيحدث للدولار؟ | توابع انضمام مصر للبريكس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ