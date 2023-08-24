ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الخميس/ ختام تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمستثمرين الأجانب والمصريين نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه؛ لينهي التعاملات عند مستوى 239ر1 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 1ر2 مليار جنيه.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 41ر0 %؛ ليبلغ مستوى 82ر18207 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 6ر0 %؛ ليصل إلى مستوى 17ر3702 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 55ر0 %؛ ليصل إلى مستوى 64ر5443 نقطة.

