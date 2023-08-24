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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رئيس هيئة قصور الثقافة يلتقي تنسيقية شباب الأحزاب

شباب الأحزاب
شباب الأحزاب

التقى عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب، بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية، لبحث سبل وآليات تعزيز التعاون ودعم الخدمات الثقافية والفنية المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

 

ضم وفد التنسيقية كلا من: النواب نادر مصطفى، رحاب عبد الغني، رشا فايز، هادية حسني، أعضاء مجلس النواب، والنائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، والأعضاء مؤمن السيد وسالمة سعيد وآدم الطوخي.

 

أكد "البسيوني" تقديره البالغ لجهود تنسيقية شباب الأحزاب ومبادراتها وما تقدمه من دعم لأنشطة وفعاليات ومشروعات هيئة قصور الثقافة، موضحا أن التكامل دائما يكون هدفه الوصول لنتائج أفضل، ورحب من جانبه بدعم ومساندة جميع المبادرات التي تسعى لرفع الوعي واحتواء الشباب ورعاية النشء، ودعم الجهود الهادفة للعدالة الثقافية، والتي تقدم خلالها الهيئة العديد من المشروعات ضمن برامج عمل وزارة الثقافة وسعيها الدائم للوصول بالخدمات الثقافية لأبناء الوطن بامتداد ربوعه.

 

وأشارت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، ومنسقة مبادرة "قصور الثقافة"، إلى جهود التنسيقية في مد جسور التواصل بين كافة المبادرات والهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك انطلاقا من موقفها الثابت بدعم وزارة الثقافة وتعزيز الخدمات الفنية والثقافية بالمجتمع.

 

فيما أشاد النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة بمجلس النواب، بجهود الهيئة في تنمية الحياة الثقافية، مؤكدا على أهمية التعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، لمضاعفة التأثير الثقافي للمؤسسات المعنية بالدولة.

 

وأوضح النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ، دور قصور الثقافة في دعم الهوية الثقافية ومدى تأثيرها في مواجهة التحديات والمعوقات.

 

وبادرت النائبات رشا فايز ورحاب عبد الغني وهادية حسني، أعضاء مجلس النواب ومنسقي المبادرات بالتنسيقية، باستعراض أوجه الشراكة بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والتنسيقية.

عمرو البسيوني الهيئة العامة لقصور الثقافة تنسيقية شباب الاحزاب جميع المحافظات الخدمات الثقافية والفنية

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