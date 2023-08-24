التنمية المحلية : تنفيذ 4595 مشروعًا باستثمارات 16.8 مليار جنيه بالمحافظات

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، إجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الوحدات والإدارات المركزية لمتابعة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها البرامج والمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظات.

وتابع وزير التنمية المحلية خلال اللقاء الموقف التنفيذى لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يتم تنفيذه بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد ووضعها على رأس أولويات خطط الدولة التنموية وتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار بمحافظات الصعيد ، حيث تم الإشارة إلى أن برنامج تنمية الصعيد حقق عدد من النجاحات خلال مدة تنفيذه حتى الآن بتنفيذ مشروعات حوالى 4595 مشروعات بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 16.8 مليار جنيه فى العديد من القطاعات الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإنارة والطرق والنقل وتحسين البيئة والتنمية الاقتصادية والريفية والحضرية وتطوير وتنمية المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية .

وخلال الاجتماع حرص وزير التنمية المحلية على متابعة منظومة المخلفات البلدية الصلبة وبعض مشروعات البنية التحتية الجارية على أرض المحافظات من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ورفع التراكمات التاريخية بالإضافة إلى تقارير متابعة عمل شركات القطاع الخاص العاملة فى المنظومة فى بعض المحافظات ومن بينها القاهرة والإسكندرية والمنوفية وبورسعيد والدقهلية والإسماعيلية وبني سويف والأقصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر والتى تقدم خدمات جمع ونقل المخلفات وتشغيل مصانع تدوير القمامة وإدارة المدافن الصحية الآمنة ، حيث أكد اللواء هشام آمنة على حرص الحكومة على إتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص الراغبة فى الدخول والعمل فى المنظومة الجديدة والاستفادة من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية والتى تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية بما يساهم فى تحقيق الاستفادة المثلى من جميع مشروعات البنية التحتية ليشعر المواطنين بصورة مستمرة بوجود تحسن فى منظومة النظافة فى جميع المحافظات .

وشهد اللقاء متابعة منظومة شكاوي المواطنين عبر مبادرة " صوتك مسموع " بالوزارة والتعاون مع المحافظات فى هذا الملف المهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تيسير سبل تلقى الشكاوي من المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بما يحقق رضا المواطنين ، حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى إتاحة الوزارة والمحافظات العديد من المنصات لتلقى الشكاوي عبر الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب والخطوط الساخنة .

وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود الوزارة فى توفير فرص العمل بالمحافظات المصرية عبر برنامج " مشروعك " وصندوق التنمية المحلية حيث استعرض اللواء هشام آمنة ما تم تحقيقه حتى الآن فى " مشروعك " حيث تم تمويل حوالى 206.8 ألف مشروع بقروض بلغت 26.9 مليار جنيه وساهم فى توفير حوالى 1.47 مليون فرصة عمل للشباب والمرأة بالمحافظات .

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية متابعة جميع القطاعات بالوزارة لمعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات وتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وضرورة المرور من فرق العمل المشكلة بالوزارة للمتابعة على أرض الواقع والتحديث المستمر لكافة البيانات والموقف التنفيذي لتلك المشروعات .