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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رفع الحجز عن أرصدة الزمالك في البنوك | تفاصيل مثيرة

صدى البلد

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، خبراً ساراً داخل نادي الزمالك، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “الزمالك يقترب من رفع الحجز على أرصدته في البنوك والحصول على ما يقترب من ٢٠٠ مليون جنيه”. 

كشفت مصادر داخل نادى الزمالك أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة القلعة البيضاء  بقيادة اللواء حسن موسي المدير التنفيذى أصدرت  قرارا بإيقاف 10 من كبار الموظفين في الزمالك ومنعهم من دخول النادي.

والموظفون الـ10 الصادر قرار بإيقافهم من مسئولى الزمالك هم : المستشار محمود خالد رئيس الشؤون القانونية و محمد حنفي مدير إدارة المتابعة وحسين  كمال مدير إدارة المشتريات وشريف حسين مدير إدارة العقارات ومصطفى يحيى نائب مدير الأمن ووليد بخيت مدير شؤون العاملين وطارق أباظة مدير النشاط الاجتماعي واللواء هاني عبادة مدير الأمن بالزمالك و محمود العسال المستشار القانوني لمجلس الإدارة وايهاب خضر مدير إدارة الاشتراكات والمالية.

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