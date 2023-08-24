تعرف على طريقة سداد رسوم الالتحاق بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق لطلاب تنسيق الشهادات الثانوية المعادلة سواء العربية أو الأجنبية.

ويكون ذلك عن طريق دفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة على الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم الحساب الدائن رقم 9190447778، حيث سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري بعد تسجيل الطالب بياناته الأساسية علي موقع التنسيق الإلكتروني: هنا.

وبدأ مكتب التنسيق فى صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية حتى يوم الخميس نهاية أغسطس بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

ويمكن بدء إدخال البيانات علي موقع التنسيق الإلكتروني حتى الموعد المقرر لانتهاء المرحلة، وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساءً يوميا.​