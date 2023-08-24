وزير الشباب يفتتح ملتقى توظيفيًا بـ أبوقير

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ملتقى توظيف الشباب "مشروع شباب للمستقبل" بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، بمركز شباب أبو قير، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، على هامش فعاليات صيف شبابنا.



وقال الدكتور أشرف صبحي أن الملتقى يأتي بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية.



وأضاف الوزير أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تولي اهتماما كبيرا بالشباب، والوزارة تدعم التمكين الاقتصادي للشباب من خلال هذه الملتقيات التي توفر فرص عمل لشباب الخريجين.

وتقدم الوزير بالشكر لمحافظ الإسكندرية ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة على التعاون المثمر مع الوزارة في مختلف المشروعات بعروس البحر الابيض المتوسط.