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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة مدوية.. مرشح رئاسي أمريكي يفضح أكاذيب واشنطن بشأن روسيا وأوكرانيا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قال المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، اليوم الخميس، إن السلطات الأمريكية تنشر الأكاذيب عمدا بشأن روسيا.

وفي مقابلة مع شبكة “إيه بي سي” نيوز الأمريكية، قال راماسوامي: "هؤلاء الأشخاص يكذبون باستمرار: بشأن الحرب مع العراق، وأسلحة الدمار الشامل، وحول روسيا، والآن أيضًا بشأن حجم الأموال المرسلة إلى أوكرانيا وفيم يتم إنفاقها".

وشدد المرشح الرئاسي الأمريكي، على أن الزعماء الحاليين عالقون في أوقات المواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.

وأوضح أن الصين هي التهديد الرئيسي للولايات المتحدة اليوم.

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كان راماسوامي هو المشارك الوحيد في مناظرة الانتخابات الجمهورية التي جرت في اليوم السابق، والذي عارض تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا.

روسيا أوكرانيا أمريكا

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