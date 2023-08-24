أين يؤدي الرئيس المنتخب في 2024 اليمين الدستورية وما مدة انتخابه؟

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية ودستورية عن مكان تأدية اليمين الدستورى للمرشح الرئاسى قبل تولية مهام منصبة ومدة انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بعد رية وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات 2024 معاينة جميع اللجان الفرعية التي ستجري فيها عمليات التصويت في انتخابات الرئاسة للتأكد من السلامة الإنشائية.

وأضافت الهيئة أنه سيتم تقديم تيسيرات للناخبين بشكل كبير وأن الناخب كان يدخل على الموقع الخاص للهيئة لمعرفة اللجنة الخاصة به ولكن هذه المرة تحاول وتبحث الهيئة استخدام تقنية حديثة من خلال لجنته تتضمن الاستعلام ووصول الناخب للجان من خلال الـGps وأن عدد الناخبين يصل 60 مليون مواطن .

الانتخابات الرئاسية 2024

حدد الدستور مكان أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب، حيث نص الدستور على أن الرئيس في ظل وجود مجلس النواب، يؤدي اليمين أمام الجلسة العامة، حيث جاء في المادة 144: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

مدة انتخاب رئيس الجمهورية

يشار إلى أنه في المادة 140 المعدلة في الدستور الحالي نصت على: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.