"العيسى" يمنح مفتي الجمهورية العضوية الشرفية في رابطة الجامعات الإسلامية

أعلن الدكتور عبد الكريم العيسى -أمين عام رابطة العالم الإسلامي، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية- عن منح الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- العضويةَ الشرفية في رابطة الجامعات الإسلامية؛ نظرًا لمجهوداته الكبيرة في إثراء الحياة العلمية والإفتائية.

وتعدُّ الرابطة مؤسسة إسلامية دولية تأسست عام 1389هـ-1969م لتجمع في عضويتها جلَّ الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مختلف أنحاء العالم، التي تقدم دراسات في مجالات العلوم الإسلامية والعربية أو تقوم بالبحث العلمي في هذه المجالات.

كما تهدُف إلى التنسيق بين الجامعات الإسلامية في مجال المناهج الدراسية والسياسات التعليمية والبحثية بما يحقِّق التقارب والتكامل فيما بينها، وتنمية التعاون العلمي والفكري والثقافي بين الجامعات الأعضاء والجامعات الأخرى في مختلف أنحاء العالم.