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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد مصرع زعيمها.. ما السيناريوهات المتوقعة لمستقبل قوات فاجنر؟

قائد فاجنر بريجوجين
قائد فاجنر بريجوجين

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن السيناريوهات المتوقعة بعد حادث تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد فاجنر بريجوجين والذي لقي مصرعه في الحادث.

 

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 وأوضح التقرير أن  الأعضاء الأهم في مجموعة فاجنر كانوا متواجدين على الطائرة التي تحطمت أمس .

وتابع التقرير أن المئات من مقاتلي فاجنر الذين دخلوا على بيلاروسيا  بدأوا بالمغادرة، والبعض كان غير راضٍ عن مستويات الأجور المنخفضة.

وأكمل التقرير، أن بعض أفراد قوات فاجنر انتقل للعمل في غرب أفريقيا بحوالي 5000 جندي، وقارة أفريقيا شهدت آخر ظهور لقائد فاجنر .

ولفت التقرير إلى أن  الكثيرين يعتقدون أن فاجنر بدون قائد لا شيء، وآخرون يعتقدون أن مجموعة فاجنر التي أثبت كفاءتها في أوكرانيا هي مشروع دولة، وليست مشروعا شخصيا، وأنها باقية لتنفيذ مصالح الكرملين حول العالم.

فاجنر قائد فاجنر بريجوجين روسيا اخبار التوك شو

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