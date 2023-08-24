وزارة الشباب: دعم تطوير عدد من مراكز الشباب بالإسماعيلية لتطوير البنية الرياضية

قررت وزارة الشباب والرياضة دعم عدد من مراكز الشباب بمراكز محافظة الإسماعيلية.

من جانبه صرح النائب سامي سليم عضو مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، بموافقة وزارة الشباب على تطوير عدد من مراكز الشباب بالمحافظة ومنها مركز شباب الهيش ومركز شباب أبو سلطان بنطاق مركز فايد، في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم المنظومة الرياضية بالمحافظات.



أضاف النائب سامي سليم، أن القيادة السياسية تولي " اهتماماً خاصاً بالشباب في قرى محافظة الإسماعيلية ، من خلال بناء وتأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية لمراكز الشباب، وإقامة مراكز شباب جديدة بالمناطق المحرومة، وإنشاء ملاعب للنجيل الصناعي، وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، مما أسفر عن إحداث نقلة نوعية في تطوير البنية الشبابية والرياضية بالقرى المستهدفة.

ولفت النائب سامي سليم الي موافقة السيد الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب و الرياضة علي طلب النائب سامي سليم بشأن دعم مركز شباب ( الهيش ) و ذلك للمساهمة في الاستعداد لاستقبال الشباب و تكثيف الأنشطة و توفير احتياجات المركز، كذلك مركز شباب ابو سلطان.

وكانت وزارة الشباب أطلقت مبادرة إلى بث روح الإنتماء والمواطنة ، وذلك من خلال الظهور بها بأفضل منظر وحال، وذلك بتجميل ونظافة مداخل القري والمناطق المحيطة بمراكز الشباب، والتى تشمل أعمال نظافة عامة، ودهانات، وزراعة الأشجار، وتعليق لافتات إرشادية، على أن يشارك الشباب والفتيات من أعضاء مراكز الشباب في المبادرة.