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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان حالة التأهب.. العواصف والأمطار الغزيرة تهدد الصين من جديد

الصين
الصين

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، اليوم الخميس، تجديد حالة التأهب “الزرقاء” للعواصف المطيرة حيث من المتوقع أن تضرب الأمطار الغزيرة مناطق متعددة من البلاد.

من الساعة 8 مساء الخميس إلى 8 مساء والجمعة، من المتوقع أن تضرب الأمطار الغزيرة والعواصف المطيرة مناطق مثل سيتشوان وتشونجتشينج وشنشي وقويتشو ويوننان ونينجشيا ومنغوليا الداخلية وجيلين والتبت، وفقا للمركز.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين إنه من المتوقع أن تشهد بعض أجزاء هذه المناطق هطول أمطار غزيرة، حيث يتجاوز الحد الأقصى لهطول الأمطار كل ساعة 60 ملم، مصحوبا بعواصف رعدية وعواصف.

ونصحت الحكومات المحلية والسكان باتخاذ الاحتياطات المناسبة.

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وطلب من المدارس ورياض الأطفال ضمان سلامة الطلاب والأطفال، في حين نصح السائقون بالبقاء في حالة تأهب وحذر بسبب التشبع بالمياه على الطرق والاختناقات المرورية.

الصين الأمطار الغزيرة العواصف المطيرة

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