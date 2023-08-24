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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقيت حاسم.. الكشف عن المستفيد الأول من مصرع قائد فاجنر

قائد فاجنر
قائد فاجنر

قال أبتي علاء الدينوف، قائد قوات “أخمات” الشيشانية الخاصة، إن مصرع قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، مفيد لـ الولايات المتحدة وفرنسا.

وكتب أبتي علاء الدينوف، عبر “تليجرام”: "نحن بحاجة للبحث عن الشخص الذي استفاد من مقتل بريجوجين. خاصة في الوقت الذي تجري فيه أحداث مهمة في أفريقيا”.

وأضاف: “كنا بحاجة إلى شركة فاجنر للحفاظ على الاستقرار في القارة الأفريقية لصالح دولتنا.. نحن نتحدث عن فرنسا والولايات المتحدة التي فقدت مقاليد الحكم هناك".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الاتحاد الأوروبي، إنه من الصعب التحقق من التقارير التي تفيد بمصرع قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين في حادث تحطم طائرة مساء الأربعاء.

قال بيتر ستانو، المتحدث الرئيسي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الكتلة، في مؤتمر صحفي: “لقد رأينا التقرير حول تحطم الطائرة الذي يزعم أنه قتل يفجيني بريجوجين، إلى جانب أعضاء من حاشيته وأفراد طاقمه”.

وأضاف: “لكن مرة أخرى، مثل العديد من الأشياء الأخرى في روسيا، من الصعب جدا التحقق من ذلك بالنسبة لنا، وبالتالي ليس لنا التعليق”.

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وقال ستانو إن “الأعمال السلبية لـ بريجوجين ومجموعة فاجنر معروفة على نطاق واسع، مشيرا إلى تورطها في حرب أوكرانيا وعملياتها في الدول الأفريقية”.

وتابع: “في كل مكان كانوا فيه حاضرين، تركوا أثرا من انتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.هناك الكثير من عدم المساءلة، وهناك قواعد غير واضحة تعمل بموجبها”.

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