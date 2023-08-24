برلمانى يتساءل بشأن معايير صناعة الأسلاك الكهربائية

تساءل الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بشأن معايير صناعة الأسلاك الكهربائية.

وأشار النائب فى بيان صحفى له ، إلى أنه تشهد مصر بسبب قرارات الحكومة تخفيف الأحمال انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، الأمر الذي قد ينجم عنه مشكلات في التوصيلات الخاصة بالأسلاك الكهربائية عند عودة التيار بشكل مفاجئ.

وقال هشام حسين: هذا الأمر يتطلب أن يكون هناك معايير جودة في صناعة الأسلاك تراعي مثل هذه الأزمات، حرصا على عدم حدوث أي مشكلات مثل الحرائق أو تعرض الأجهزة الكهربائية للتلف.

ووجه النائب سؤالا لوزير التجارة والصناعة عن معايير الجودة في صناعة الأسلاك الكهربائية، مطالبا بضرورة أن يكون هناك خطة لمواجهة مصانع بير السلم في هذه الصناعة الهامة.