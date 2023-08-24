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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في انفجار بمصفاة هاشمي-نزهاد بـ إيران

ايران
ايران

أفادت وكالة أنباء إيرنا الإيرانية الرسمية، اليوم الخميس، بمقتل شخصين وإصابة خمسة آخرون بعد أن تسبب تسرب غاز في انفجار في مصفاة هاشمي-نزهاد الإيرانية.

وتخطط إيران لمواصلة زيادة إنتاج النفط، فيما يبدو أن الجهود الدبلوماسية، من الباب الخلفي مع الولايات المتحدة، حيث تعمل  على تخفيف الضغوط عليها، فيما يقول مراقبون أنه محاولة تلاعب من أمريكا بالأسواق الدولية عن طريق إيران، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

تتوقع  إيران، زيادة الإنتاج إلى 3.4 مليون برميل يوميا بحلول نهاية الصيف، وفقا لوزير النفط جواد أوجي، وهذا من شأنه أن يضع الإنتاج بالقرب من الحد الأقصى لقدرة إيران البالغة 3.8 مليون برميل يوميًا.

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وعززت البلاد بالفعل إنتاجها بنحو 50 بالمئة خلال العامين الماضيين، وفقا لتعليقات أوجي التي أدلى بها أمام لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني.

ايران الإيرانية مصفاة هاشمي-نزهاد

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