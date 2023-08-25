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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خفض معدلات البطالة.. مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة يشيد بالتعاون مع الحكومة المصرية

صدى البلد

أشاد مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان، بالتعاون المميز والمثمر بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وبين المنظمة، مشيرا إلى أن ملتقى التوظيف اليوم مهم جدًا في إطار التعاون بين منظمة العمل الدولية ووزارة الشباب والرياضة لإتاحة فرصة أكبر لشباب الخريجين للالتحاق بسوق العمل.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمه العمل الدولية، ملتقى توظيف الشباب تحت عنوان "مشروع شباب للمستقبل" بمركز شباب أبوقير بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، بمركز شباب أبو قير، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، على هامش فعاليات صيف شبابنا، وبحضور محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

دعم سوق العمل المصري

وقال أوشلان إن جزء من اختصاصات منظمة العمل الدولية دعم سوق العمل المصري، عبر زيادة نسبة عمل الشباب وخفض معدلات البطالة في سوق العمل المصري، معربا عن سعادته بالإقبال الكبير من الشباب المصري على التواجد في هذا الملتقى.

وتوجه أوشلان بالشكر لوزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي على إتاحة هذه الفرصة المميزة للتعاون من خلال إتاحة فرص أكبر للشباب من الخريجين لصقل خبراتهم والاندماج في سوق العمل.

حضر الملتقى الدكتورة منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بمشاركة 35 شركة.

 

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