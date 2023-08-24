قصور الثقافة تقدم مسرحية صندوق الدنيا على شاطئ جمصة بمبادرة ثقافتنا في إجازتنا

شهد مسرح شاطئ جمصة فعاليات العروض الفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" على مدار اليومين الماضيين، حيث قدمت فرقة موهوبين قصر ثقافة المنصورة مجموعة من عروضها الفنية منها الإنشاد الدينى، الشعر، الغناء، الرسم"، إلى جانب فقرة ستساند اب للفنان حازم أحمد، العروض من إخراج حازم أحمد وبإشراف ريتاج أمير عاشور.

يأتى ذلك ضمن البرنامج الفني بالمبادرة والمقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، حيث تستمر العروض حتى 30 أغسطس الحالي.

هذا وقد تألق العرض المسرحي "صندوق الدنيا" الذي لاقي تفاعل مع الجمهور، العرض تأليف مصطفى فتحي، إخراج أحمد مصطفى، أشعار سماء رضا، ويتناول العرض ما يحدث في البيئة، سواء في النباتات والمياه، والاحتباس الحراري ومدى عدم قدرتنا على المحافظة عليها، في حين أن التلوث على مدار الوقت يمكن أن يتسبب في كارثة، وفي النهاية يتفق الأطفال على زراعة شجرة أمام منزل كل منهم والمحافظة على البيئة، والأهم هو اتفاقهم على توعية المجتمع بالمخاطر اللي فهموها وتعلموه.