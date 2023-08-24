لأول مرة.. ارتفاع إيرادات الضرائب لـ تريليون جنيه في 11 شهرا

ارتفعت الإيرادات الضريبية من الدخل خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي مسجلة 425.56 مليار جنيه، مقابل 305.9 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي قبل السابق.

وأشار تقرير الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية عن الفترة، من يوليو حتي مايو من العام 20122/2023 الماضي أن جملة الايرادات الضريبية قد حققت 1.1 تريليون جنيه مقارنة 812.12 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة من العام السابق .

كما ارتفعت إيرادات الضرائب على الممتلكات، خلال الفترة إلى 107.84 مليار جنيه، مقابل 83.04 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وصلت ايرادات الضرائب من القيمة المضافة خلال الـ11 شهرًا إلى 471.86 مليار جنيه، مقابل 389.27 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.

ونمت أيضًا إيرادات الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) خلال الفترة إلى 51.05 مليار جنيه، مقابل 37.8 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

ونما إجمالي إيرادات مصر إلى 1.27 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية مايو 2023، مقابل 1.03 تريليون جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.