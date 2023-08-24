أهمية كبرى لانضمام مصر لـ بريكس .. رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة يوضح

أكد يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال الإقتصاد طوال السنوات العشر الأخيرة، مشيرا إلى أن مصر لديها فرصة سانحة لحجز مكان متقدم في تكتل البريكس.

وقال الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، ان انضمام مصر لـ البريكس سيخفف الضغط على الإحتياج الدولاري، لأنه سيتم التعامل بالعملات المحلية.

الجانب الاقتصادي

وتابع رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن هناك توجها لإصدار عملة موحدة لأعضاء البريكس في المستقبل، مؤكدا أن قمة بريكس قمة إعادة التوازنات في العالم القادم متعدد الأقطاب، وتحديدا في الجانب الاقتصادي.