عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلا مأوى.. كارثة مروعة تهدد 4 ملايين إثيوبي

إثيوبيا
إثيوبيا

كشفت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس عن كارثة مروعة تهدد 4 ملايين إثيوبي.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الخميس أن أربعة ملايين إثيوبي أجبروا على النزوح داخليا ويعشيون بلا مأوي، بسبب أزمتي الجفاف والصراعات في البلد الواقع في القرن الأفريقي.

وقال التقرير الذي يغطي الفترة من نوفمبر 2022 حتى يونيو 2023 إن ثلثي النازحين في إثيوبيا أجبروا على ترك منازلهم بسبب الصراعات، وفقا لما أوردته شبكة "بي بي سي".

ولأول مرة منذ عام 2021، يشمل التقرير منطقة تيجراي المتضررة من الحرب، والتي تضم أكبر عدد من السكان الذين شردتهم الحرب في إثيوبيا - أكثر من مليون شخص.

وأوضح التقرير أن المنطقة الصومالية في إثيوبيا، تستضيف أكبر عدد من النازحين بسبب الجفاف في المقام الأول، وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن أكثر من 20 مليون إثيوبي بحاجة إلى مساعدات غذائية وأن هناك حاجة إلى 4 مليارات دولار (3.14 مليار جنيه استرليني) لتلبية احتياجاتهم.

كارثة مروعة المنظمة الدولية للهجرة بلا ماوي الجفاف القرن الأفريقي اثيوبيا النازحين في إثيوبيا تيجراي الحرب في إثيوبيا المنطقة الصومالية في إثيوبيا المنطقة الصومالية النازحين الأمم المتحدة مساعدات غذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

النائب العام الجديد .. السيرة الذاتية لـ المستشار محمد شوقي

صور تظهر لأول مرة.. الكشف عن مفاجأة بشأن جسم طائرة قائد فاجنر

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس | قرار جمهوري بتعيين المستشار فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية

السيرة الذاتية للمستشار تامر الفرجاني القائم بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

موضوعات متعلقة

خبير اقتصادي أجنبي يحذر إثيوبيا : الانضمام إلى بريكس تحد كبير

إثيوبيا في بريكس.. محادثات بين آبي أحمد ورئيس الوزراء الهندي

ترشيحاتنا

ثورة تصحيح في الزمالك| السر وراء إيقاف المسئولين الستة في النادي.. قرارات نارية للجنة الثلاثية

الصلاة على النبي في ذكرى مولده

رد فعل صادم من محمد صلاح على رحيله عن ليفربول.. ماذا فعل؟

رئيس محلية النواب: نطالب الحكومة بحوار عقاري على غرار "الوطني"

شبه جزيرة القرم أو الانهيار.. زيلينسكي يقود أوكرانيا نحو المجهول

بريكس تمثل 40% من حجم التجارة العالمية.. انتعاشة كبرى تنتظر اقتصاد مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالاورانج .. شاهد هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا

خطف الموبايل وصورها.. فيديو يوثق لموقف طريف بين فتاة وقرد بالفلبين

قبلة مُثيرة داخل الملعب لنجمة منتخب إسبانيا للسيدات بنهائي كأس العالم.. وحالة الصمت تنتهي|تفاصيل

ولادة أول شبل ألبينو في دولة بـ أمريكا الوسطى.. صور

فيديو

قصر وطائرة خاصة و6 امتيازات لـ محمد صلاح في عرض اتحاد جدة الثالث «فيديوجراف»

أسما شريف منير تحلق شعرها وتفاجئ المتابعين أمام الكاميرا.. ما القصة؟

مخبأ بعناية.. اكتشاف موبايل على وضعية التصوير بحمام السيدات بأحد بنوك الكويت

زعيم فاجنر وضع خطة انتقام حال إنهاء حياته.. ماذا فعل قبل مصرعه؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ