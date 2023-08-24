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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لقاح جديد بتقنية الحمض النووي يقضي على هذا المرض

لقاح
لقاح

ابتكر علماء المركز العلمي للطب الانتقالي بجامعة سيريوس لقاحا جديدا ضد مرض يعاني منه ملايين البشر حول العالم يعتمد على تقنية الحمض النووي مما أظهر فاعلية كبيرة. 
 

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ووفق ما نقلته شبكة أخبار «غازيتا. رو» الروسية افادرومان إيفانوف مدير المركز العلمي للطب الانتقالي بجامعة سيريوس، بأن علماء المركز ابتكروا لقاحا مضادا لمرض السل يعتمد تقنية الحمض النووي (mRNA)، أظهرت نتائج اختباره أنه الأكثر فعالية من بين جميع الأدوية المستخدمة حاليا في العالم.

وأوضح إيفانوف «ان لقاح (BCG) يٌعتمد حاليا للوقاية من مرض السل الرئوي في العالم. 

علما أن العيب الرئيسي لهذا اللقاح هو أنه لا يوفر وقاية كاملة للبالغين من المرض.

 ومنظمة الصحة العالمية لا توصي باستخدامه في إعادة تطعيم البالغين، لأن مخاطر الآثار الجانبية تفوق الفوائد المحتملة.

 لذلك يواصل العلماء في جميع أنحاء العالم البحث عن لقاحات جديدة ضد مرض السل، وخاصة للمراهقين والبالغين. وقد عملت مجموعتنا البحثية على ابتكار بديل فعال لهذا اللقاح».

 

وفي هذا الإطار، فان اللقاح الجديد يتميز بمزايا مهمة؛ إذ انه في حالة اللقاحات التقليدية المستخدمة تحقن في الجسم بروتينات العامل المسبب للمرض. 

أما في حالة اللقاح الجديد فتجرى عملية تصنيع مستضدات مسببات المرض بشكل طبيعي ومباشر في جسم الإنسان (كما هو الحال في العدوى الفيروسية)، وتتأمن نتيجة لذلك لهذه اللقاحات فعالية مناعية ووقائية عالية.

مرض السل الحمض النووي

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