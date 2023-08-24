8.4 مليون شخص مهددون بفقد وظائفهم في إيطاليا .. ماذا يحدث؟

قالت منظمة الحرفيين الإيطالية، اليوم إن 8.4 مليون وظيفة ستكون معرضة للخطر بإيطاليا بسبب الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي.

وفقا للخبراء، فإن ما يسمى "العمال ذوو الياقات البيضاء"، أي ممثلو المهن التي تتطلب مهارات فكرية وإدارية متطورة، هم الأكثر عرضة للخطر.

وقالت منظمة الحرفيين الإيطالية: “نحن نتحدث، على وجه الخصوص، عن متخصصي تكنولوجيا المعلومات والمديرين الإداريين والتجاريين والعلماء والمهندسين وموظفي الخدمة المدنية المؤهلين”.

وأضافت: “على العكس من ذلك، هناك خطر أقل بكثير يهدد الأشخاص المشاركين في العمل اليدوي والحرفيين”.

وعلى المستوى الإقليمي، يبلغ تهديد الذكاء الاصطناعي في منطقة الأبينيني ذروته في لومبارديا الصناعية ومنطقة لاتسيو الحضرية، حيث من المتوقع أن يتأثر 35.2% و32% من الموظفين الجدد في عام 2022، على التوالي.