أستاذ علوم سياسية: اتهام بوتين بقتل قائد فاجنر سابق لأوانه

أكد عمار قناة أستاذ العلوم السياسية ، إنه حتى الآن لا توجد معلومات كافية عن عملية قتل قائد فاجنر يفجيني بريجوجين، لكن هناك آراء مسبقة تتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف عمار قناة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن استباق الأحداث لا يجوز في التعامل مع هذا الحادث ومع سقوط الطائرة، وليس لدينا الأدلة الأساسية لأي اتهام.

ولفت إلى أنه لا توجد سيناريوهات محتملة، فيجب أن تأخذ التحقيقات وقتها حتى تنتهي، لكن كان هناك توجه غربي واحد لتضخيم أدوار فاجنر وتهديدها للحدود مع أوكرانيا.

وذكر أن الإعلام الغربي جعل من شخصية بريجوجين وكأنه الأب الروحي لمجموعة فاجنر، وجاء هذا التضخيم بعد حالة التمرد التي قامت بها قوات فاجنر، رغم احتواء الكريملين لها وانتقال جزء من عناصر فاجنر إلى بيلاروسيا.