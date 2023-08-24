هيئة الدواء تختتم تدريباتها للعاملين بالشركة القابضة

أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء فعاليات ورشتي عمل تطبيقيتين مقدمتين للشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها، جاءت الورشة الأولى تحت عنوان "تطوير المستحضرات الصيدلية"، والثانية بعنوان "التحليل الميكروبيولوجي".

وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة رشا زيادة، رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشؤن التطوير الفني وتنمية القدرات، والدكتور مدحت الغباشي، مستشار رئيس هيئة الدواء للمعامل الرقابية والمرجعية، والدكتور أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وتضمنت الفاعلية تكريم الصيادلة الذين اجتازوا الدورات التدريبية بنجاح.



والجدير بالذكر أنه تم عقد عدد من الورش العملية والتطبيقية، والتي تجاوزت قرابة ١٠٠ ساعة تدريبية، وتم التركيز خلالها على عدة محاور، والتي تضمنت عرض مقدمة حول آليات تطوير المستحضرات الصيدلية، واستخدام أحدث التقنيات والبرامج الإحصائية في تصميم المستحضرات الصيدلية، والتعريف بقواعد إجراء دراسة الذوبان المقارن باستخدام المستحضر المرجعي، كما تضمنت أيضا التعريف بإرشادات منظمة الصحة العالمية حول الممارسات المعملية الجيدة بمعامل الميكروبيولوجي، وكذلك التعريف باستخدام تقنيات التحليل الميكروبيولوجي المختلفة بما يضمن التأكد من جودة وأمان وفاعلية المستحضرات الصيدلية.



يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية في دعم الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها؛ وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل عملية وبرامج احترافية مستحدثة ومكثفة، معدة خصيصاً طبقا لاحتياجات الكوادر العاملة بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، وذلك ضمن خطة تطوير العمل بها، ودور هيئة الدواء المصرية في تقديم الدعم الفني والإجرائي للشركة.