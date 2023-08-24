برلمانى: تطوير منظومة التقاضي يتماشى مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن توجيهات الرئيس السيسى للمستشار عمر مروان وزير العدل بشأن تطوير منظومة التقاضى أمر جيد.

وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الرئيس يتابع كل مناحى الحياة ويسعى للعمل على تطويرها ، مشيرا إلى أن تأخير إنجاز القضايا يترتب عليه نزاعات وأمور أخرى.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن توجيهات الرئيس السيسى ليست الأولى خاصة فى ظل توجيهاته من قبل بضرورة تطوير الشهر العقارى من خلال الميكنة والرقمنة.

وتابع : تطوير منظومة التقاضى يأتى مع انتقال الحكومة بكل وزاراتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة داخل الوزارات بها ، مؤكدا أن تطوير منظومة التقاضى يساهم فى تقليل وقت التقاضى ، ما يجعلنا نصل لنتائج جيدة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الانجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.

وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، فضلاً عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به، في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية.