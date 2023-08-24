بدون تكاليف.. طريقة عمل الطعمية

إذا كنت تبحثين عن طرق موفرة لفطار يوم الإجازة نقدم لكي اليوم طريقة عمل الطعمية المصرية.
المكونات:
ربع كيلو فول مدشوش.
حزمه كزبرة خضراء.
ربع حزمه كرات (حسب الرغبة).
حبة بصل.
خمسة فصوص ثوم.
كزبره ناشفه، ملح، كمون.
خطوات تحضير الطعمية المصرية:
☆نقوم بتنظيف وتنقيه الفول ونقعه ليلة كاملة فى ماء فاتر.
☆نصفى الفول من الماء المنقوع فيه طول الليل ويتم شطفه بالماء عادي.
☆نضع الفول، والكرات، والكزبرة الخضراء، والبصلة بعد تقطيعها، والثوم مع بعض في الكبة الكهربائية ونطحن جيدآ.
☆ثم نقوم بطحن العجينة مرة أخرى للحصول على عجينة أكثر نعومة.
☆نضيف معلقتين من الملح والكمون والكزبرة الناشفة إلى الخليط فى الكبه ويخلط جيدا.
☆نترك عجينة الطعمية ترتاح لمده نصف ساعه، ثم تقلى فى زيت ساخن وغزير.
☆وللتخزين نقسم العجينة فى أكياس فى الفريزر.