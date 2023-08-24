بدون تكاليف.. طريقة عمل الطعمية

إذا كنت تبحثين عن طرق موفرة لفطار يوم الإجازة نقدم لكي اليوم طريقة عمل الطعمية المصرية.



المكونات:

ربع كيلو فول مدشوش.

حزمه كزبرة خضراء.

ربع حزمه كرات (حسب الرغبة).

حبة بصل.

خمسة فصوص ثوم.

كزبره ناشفه، ملح، كمون.



خطوات تحضير الطعمية المصرية:

☆نقوم بتنظيف وتنقيه الفول ونقعه ليلة كاملة فى ماء فاتر.

☆نصفى الفول من الماء المنقوع فيه طول الليل ويتم شطفه بالماء عادي.

☆نضع الفول، والكرات، والكزبرة الخضراء، والبصلة بعد تقطيعها، والثوم مع بعض في الكبة الكهربائية ونطحن جيدآ.

☆ثم نقوم بطحن العجينة مرة أخرى للحصول على عجينة أكثر نعومة.

☆نضيف معلقتين من الملح والكمون والكزبرة الناشفة إلى الخليط فى الكبه ويخلط جيدا.

☆نترك عجينة الطعمية ترتاح لمده نصف ساعه، ثم تقلى فى زيت ساخن وغزير.

☆وللتخزين نقسم العجينة فى أكياس فى الفريزر.