برلمانية: انضمام مصر لمجموعة البريكس دليل علي مكانتها وثقلها في المنطقة

أشادت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب عضو لجنة التضامن الإجتماعي بإنضمام مصر لمجموعة البريكس بحلول يناير 2024 ، مؤكدة أن هذا القرار دليلا قويا علي مدي ثقل الدولة المصرية في المنطقة وقوتها ومكانتها ، مشيرة إلي ان ذلك سيعمل علي توفير فرص تمويلية كبيرة لمصر وفتح أسواق جديدة وتخفيف الضغط على الدولار.

وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية بذلوا جهودا كبيرة في مختلف المجالات من أجل النهوض بالدولة المصرية وإقتصادها وفتح أسواق جديدة ومواجهة الأزمة الإقتصادية التي تضرب العالم أجمع.

وأشارت النائبة هند حازم حبيب الي إن انضمام مصر لمجموعة البريكس له فوائد واسعة على المستويين الاقتصادي والسياسي، وخاصة انه ستتمكن مصر من توقيع اتفاقيات تجارية باستخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء، وهو ما يساعد في تقليل ضغط الدولار،كما أنه يتيح لمصر الحصول على قروض من بنك التنمية التابع لتكتل البريكس.

كان رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن مجموعة البريكس قررت دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ليصبحوا أعضاء في المجموعة، وقال إن الأعضاء الجدد سينضمون بداية من يناير من العام المقبل