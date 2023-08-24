بشرى من تعليم القاهرة بشأن تحويلات المدارس قبل العام الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة قرارا عاجلا تيسيرا على أولياء الامور ، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس محافظة القاهرة .

قررت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، إعادة فتح باب التقديم للتحويلات الالكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة ، مرة أخرى ولمدة أسبوع ، يبدأ من يوم الأحد 27 أغسطس 2023 إلى يوم السبت 2 سبتمبر 2023

وكان قد تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، آخر المستجدات للمدارس الجديدة بإدارتى الشروق وبدر

وخلال جولته بالمدارس ، تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة عددًا من الفصول والحجرات والأفنية،

وشدد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة خلال تفقده على ضرورة التأكد من إطفاء جميع الأجهزة الكهربية ومفاتيح الإنارة بالمدارس عند الإغلاق .

واختتم أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة الزيارة بمتابعة مدرسة سميرة موسي الثانوية الصناعية بنات

وأوصى أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة بتنفيذ بعض التعليمات استعداداً للعام الدراسي الجديد