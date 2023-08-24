عمل الوادي الجديد تستكمل تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بالمواقع

قامت وحدة العمالة غير المنتظمة بمديرية عمل الوادي الجديد ،باستكمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع عمل بمدينة الخارجة في المشروعات القومية ، التى يجرى تنفيذها في إطار مبادرة "حياة كريمة" في القرى الأكثر احتياجاً ، وذلك لشمول تلك الفئة ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها المديرية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات المختلفة بالمحافظات لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها والتي تقدمها المديريات بشكل دورى للمسجلين في قواعد بياناتها .

واوضح احمد حسن طليب مدير المديرية العمل ، أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحياً واجتماعياً ضمن مبادرة "حياة كريمة" لجميع المصريين وبناء على التكليفات الرئاسية الأخيرة أثناء احتفالات الدولة بعيد العمال ، قامت المديرية بتشكيل لجنة تقوم بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية المتوفرة .

وأضاف مدير المديرية أن المديرية مستمرة في أعمالها لحصر وتسجيل تلك الفئة وتغطيتها ضمن المنظومة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لذلك ، لحمايتهم من المخاطر اليومية التي يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة ، وذلك من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ووحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية ، تحت رعاية من اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ .