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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تمويلات وقروض.. مدبولي: انضمام مصر لبريكس بفضل جهود القيادة السياسية ومؤسسات الدولة

صدى البلد

  أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس هو ترجمة حقيقية للتوجه المصري وحرصها على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف.

وقال مدبولي في تصريحات خاصة لقناتي "القاهرة الإخبارية" و"إكسترا نيوز" مساء الخميس، إن انضمام مصر لتجمع بريكس ما كان ليحدث لولا الجهود الحثيثة من القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن الهدف الرئيس لتجمع بريكس هو وجود قيادة متعددة الأطراف من الأقطاب الكبرى لتحقيق نوع من التوازن يحقق المصالح المشتركة للدول، مبينا في الوقت ذاته أن الدول الخمس الرئيسية في تجمع بريكس تمثل أكثر من 31 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و 40 % من سكان العالم.

فتح آفاق الحصول على تمويلات وقروض ميسرة

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن دخول مصر كشريك وعضو أساسي في بريكس سيحقق العديد من المزايا أهمها فتح آفاق الحصول على تمويلات وقروض ميسرة لاستكمال المشروعات الرئيسية.

ولفت رئيس الوزراء في الوقت ذاته إلى أن بريكس سيسمح لمصر بالتبادل التجاري بالعملة المحلية مع باقي دول التجمع بما يمنع سيطرة عملة دولية محددة.

وأضاف أن انضمام مصر للبريكس سيساهم في مزيد من الشراكة مع دول التجمع، مبينا أن وجود مصر في إطار تجمع بريكس يمثل نقلة كبيرة ويحمل الخير إلى الدولة المصرية.

وأشار إلى أنه يتم حاليا تحضير المشروعات والرؤى الاقتصادية التي نرى أنها ستخدم المصالح المتبادلة، مهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري كله بانضمام مصر لتجمع بريكس.

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