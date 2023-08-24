علاء عابد يحذر من خلايا إرهابية تستهدف هدم الدولة المصرية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق نجاحات غير مسبوقة في العديد من الملفات من بينها إعادة العلاقات الخارجية العربية والإفريقية، بالإضافة إلى عودة الأمن القومي المصري إلى نصابه الصحيح بعد أن كانت مصر شبه دولة فيما قبل عام 2013.

وأضاف النائب علاء عابد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك تنمية حقيقة تجري على أرض مصر في جميع محافظات الجمهورية، والتي تأتي في مقدمتها تطوير العشوائيات، وإطلاق العديد من البرامج التي تدعم محدودي الدخل والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة والعديد من المبادرات الصحية.

وحذر نائب رئيس حزب مستقبل وطن، من وجود خلايا الإرهابية التي تستهدف هدم الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بدور الحوار الوطني في تبادل الآراء السياسية المختلفة دون مزايدة، مؤكدا أن هناك انفراجة بعد الانتخابات الرئاسية.

