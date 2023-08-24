ربط السياحة بالفن.. أحمد فهمي عن مهرجان العلمين: مصر دولة رائدة

كشف الفنان أحمد فهمي، عن رأيه في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، قائلا:" ربط الفن بالسياحة أمر ذكي ".

وقال أحمد فهمي في حواره على قناة " القاهرة الإخبارية"، :" مدينة العلمين الجديدة من أحلى مدن العالم، وتم ربط الفن بالسياحة بالفن بفعاليات رياضية وفنية متنوعة داخل املهرجان".

وأضاف أحمد فهمي :" مصر دولة رائدة على مستوى الفن واختيار مكان إقامة مهرجان العلمين موفق جدا ".

وعن نجاح أغنية اختياراتي لأحمد سعد من فيلم مستر إكس، قال أحمد فهمي:" توقعت النجاح الكبير لأغنية اختياراتي".

وعن مسلسل سفاح الجيزة قال أحمد فهمي:" قصة سفاح الجيزة حقيقية وصاحب القصة الحقيقية مازال على قيد الحياة".