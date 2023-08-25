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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر البورصة يرتفع بنسبة 1.33% الأسبوع الماضي

صدى البلد

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 18207.82 نقطة، خلال الأسبوع الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 3702.17 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 5443.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 22090.14 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 5479.98 نقطة.

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 12.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.434 مليار ورقة منفذة على 387 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.984 مليار ورقة منفذة على 397 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 98.24% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 1.76%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

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