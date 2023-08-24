هبة عبد العزيز: مكاسب كبيرة من انطلاق مهرجان الدراما في العلمين

تحدثت الكاتبة هبة عبد العزيز، مدير وحدة المرأة وقضايا المجتمع بمركز الوحدة للدراسات عن إقامة مهرجان القاهرة للدراما خلال لقائها عبر راديو أون سبورت.

قالت هبة عبد العزيز، أنه أمر جيد إقامة المهرجان هذا العام في مدنية العلمين وهو بالتأكيد من قوى مصر الناعمة والترويج للمدينة الجديدة بشكل جيد، كما أكدت أن رئاسة الفنان الكبير يحيي الفخراني للمهرجان هو اختيار موفق لما يمتلكه من شعبية وجماهيرية كبيرة كما أنها تحدثت عن الأعمال الفنية التي قدمها يحيي الفخراني والتي ناقشت كل القضايا بشكل جيد، موجهة الشكر للقائمين على اختيار الفخراني رئيسا للمهرجان.

وأكدت أن مصر بدات بالفعل في استعادة دورها الكبير في المنطقة العربية في الترويج السياحي من خلال القوى الناعمة المصرية في خطة الجمهورية الثانية..

وتنتظر مدينة العلمين اليوم حفل المغني العالمي روس، والذي أصبح له جمهور كبير في مدينة العلمين وينتظره كثير من الشباب من جميع الفئات العمرية، وبعد ساعات تستعد العلمين لمهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية والذي يقام لأول مرة في العلمين، تحت عنوان 60 سنة دراما، للاحتفال بمرور 60 سنة على إنتاج أول عمل درامي مصري وهو مسلسل هارب من الأيام».

ويقام الحفل برئاسة الفنان يحيى الفخراني وبحضور نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنانة إلهام شاهين كعضو لجنة تحكيم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين، ويستقبل عدد كبير من الزوار والفنانين من جميع أنحاء العالم».