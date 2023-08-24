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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

100 يورو في محفظة.. كيف صُدمت امرأة بسبب إعلان خادع في الشارع؟

خدعة المحفظة
خدعة المحفظة

أثار مقطع فيديو لامرأة تلتقط محفظة في الشارع جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تبين أنها خدعة صادمة.

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بعد تغييره لـ X.. خدعة عبقرية لاسترجاع عصفور تويتر الأزرق

وبحسب ديلي ستار البريطانية، يظهر في المقطع القصير الذي تمت مشاركته على تويتر، امرأة تحاول التقاط ما يشبه المحفظة التي تحتوي على أوراق نقدية باليورو يصل حجمها إلى 100 يورو.

ولكن عندما اقتربت اكتشفت أنه إعلان ذكي مصمم لخداع الناس.

فتحت السيدة  'المحفظة' لتكشف قائمة لإعلان عن محل بيتزا.

وشاهد الفيديو أكثر من 9 ملايين شخص، وكانت التعليقات صادمة حيث اعتبره البعض خداعا غير مرغوب به. 

ويزعم البعض أن تسويق العلامة التجارية للبيتزا هو 'عبقري' و'ذكي'، بينما وصفه آخرون بأنه 'قاسي' وليس أكثر من 'إلقاء النفايات'.

وليست هذه هي المرة الأولى التي ينتشر فيها إعلان مضحك على الإنترنت.

محفظة الشارع التواصل الاجتماعي خدعة

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