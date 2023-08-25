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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القاهرة : تجهيز ساحات انتظار للمرضى وذويهم بمستشفى "أبو الريش"

تجهيز ساحة
تجهيز ساحة

 تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم /الخميس/، يرافقها المستشار هشام أبو المكارم رئيس حي السيدة زينب ومسئولو إدارات المتابعة الميدانية والإشغالات ومشرفو المربعات، مستجدات أعمال التمهيد وتسوية ورفع كافة المخلفات باستخدام المعدات اللازمة من قطعة أرض بمحيط مستشفى أبو الريش تم تخصيصها تمهيدا لاستغلالها بعمل ساحة انتظار للمرضى ومرتادي المستشفى وذويهم، تمهيدا لتجهيزها وتوفير مقاعد للانتظار. 


وأكدت نائب المحافظ أن الهدف المنشود من هذه الأعمال هو توفير الراحة، ومنع تكدس المرضى أمام المستشفى، في إطار الحرص الدائم على التنسيق المستمر مع الأجهزة المعنية لضمان تقديم خدمات الرعاية والراحة اللازمة للمواطنين على أكمل وجه، باعتبارها أحد أهم الخدمات اللازم توافرها والأولى بالرعاية؛ لرفع المعاناة عن كاهلهم، خاصة في ظل توافد المرضى وذويهم على المستشفى، والتي تقدم خدماتها لأعداد كبيرة منهم بشكل حضاري فيما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى. 


وشددت نائب المحافظ على تكثيف الأعمال ونهوها على وجه السرعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد تمهيدا لتجهيز الاستراحة بالمقاعد من خلال اختيار المواد المستخدمة الملائمة لعدد المتوافدين المتوقع انتفاعهم لتحقيق عنصر الاستدامه ..موجهة بالمتابعة المستمرة وبذل أقصى الجهود لرفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة والتجريد للشوارع الداخلية والجانبية بمحيط المنطقة بالتنسيق مع هيئة النظافة والشركات العاملة وإدارات الرصد البيئى للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وسلامتهم.


ووجهت بتمشيط الشوارع من أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام وأرصفة المشاة والجزر الوسطى من قبل المنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم والكافيهات والباعة الجائلين؛ وذلك لما تسببه من إعاقه للحركة المرورية، ولتوفير حرم آمن لسير المواطنين إلى جانب تذليل كل ما يعوق الأعمال لنهوها على الوجه الأكمل.

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