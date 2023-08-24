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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أرض بـ5 ملايين جنيه.. مواطنة تتبرع بورثها لبناء وحدة إسعاف لأهل قريتها

الحاجة نفيسة
الحاجة نفيسة

الحاجة نفيسة أبو شنب اسم تردد خلال الأيام الماضية في محافظة المنوفية حيث تبرعت السيدة نفيسة ابن قرية بتبس التابعة لمركز شبين الكوم، بقطعة أرض لبناء وحدة إسعاف لأهل قريتها.

وقالت نفيسة، إنها لم تنجب واعتبرت أبناء القرية أبناءها وقررت أن تتبرع بأرضها ورث والدها لبناء وحدة إسعاف لإنقاذ أبناء القرية حيث إن يفصلهم عن المدينة نحو 6 كيلوات متر.

واضافت، أنها حجت بيت الله واعتمرت وقررت أن تخدم أهل قريتها وتكون صدقة جارية لها بعد وفاتها، مؤكدة أنها تحلم بإقامة المشروع قبل وفاتها وان تشوف مشروعها قائم لخدمة أهالي قريتها.

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وأشارت إلى أن التبرع كان منذ عامين وتم إنهاء الإجراءات ولكن لم يتم وضع حجر الأساس أو بدأ التنفيذ حيث حضر رئيس هيئة الإسعاف بعمل مركز تدريب للمسعفين ووحدة الإسعاف ومبني من ٥ أدوار.

وتابعت نفيسة، أنها تبرعت بـ 240 متر أرض تقدر قيمتها 5 ملايين جنيه، مؤكدة أن هذه الأعمال خالصة لوجه الله ولخدمة أهالي قريتها.

وأوضحت، أنها صدقة جارية عنها وعن والدها الذي ترك لها الأرض كورثها التي رفضت أن تبيعها، قائلة: "أنا لي معاشي عائشة بيه واللي بيتبقي بتبرع به، وفكرت أتبرع بالأرض علشان الناس تعديلي بعد ما أموت".

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قد كرم نفيسة أبو شنب، حيث قام برفع مذكرة لوزارة الصحة لوضع حجر الأساس وبدأ التنفيذ.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية السيدة نفيسة رئيس جامعة المنوفية محافظ المنوفية محافظة المنوفية مركز شبين الكوم وحدة اسعاف وزارة الصحة

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