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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الحزن يخيم على مواقع التواصل..وفاة البلوجر الشاب حسني العامرية لسبب صادم للجميع

البلوجر الجزائري
البلوجر الجزائري حسني

خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعد اعلان خبر وفاة الشاب الجزائري حسني العامرية بعد معاناة مع مرض خبيث.

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وانتقل الشاب حسني العامرية الى المستشفى منذ اسابيع في محاولة لتلقي العلاج بعد اصابته بمرض لم يفلح الأطباء في مداواته مما انتهى به الامر الى تسليم الروح الى خالقها منذ قليل.

وتلقى رواد المواقع الخبر بالحزن واعادة نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالتيكتوكر ابن ال 30 عاما الذي وافته المنية في سن صغير مما صدم الجميع.



وفاة بلوجر شاب يصدم المتابعن
 

ولقيت فيديوهات البلوجر الجزائري الكوميدي رواجا وانتشارا كالنار في الهشيم بعد دقائق فقط من اعلان وفاته بينما انهالت التعليقات المعزية على صوره التي اصبحت باللوني الاسود والابيض تعبيرا منهم على مواساة اسرته.

وتلقت اسرته التعازي على المواقع والدعاء متمنيين له الرحمة والمغفرة.

ويذكر بعض المتابعين ان الشاب الجزائري ادخل البهجة والفرحة على قلوب الكثيرون من رواد المواقع خلال فيديوهاته المضحكة التي كان الكثيرون ينتظرونها من حين الى اخر
 

الحزن وفاة حسني العامرية مرض

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