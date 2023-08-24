موسى مصطفى موسى: عضوية مصر في بريكس إنجاز تاريخي

هنأ المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، الرئيس عبد الفتاح السيسى بعضوية مصر ضمن تجمع دول بريكس والذى يضم البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وهم جميعا ضمن مجموعة العشرين الكبار.

وأكد موسى مصطفى موسى، فى بيان صحفى، له على نجاح مساعى الرئيس عبد الفتاح السيسى طوال أكثر من 7 سنوات كى تحصل مصر على عضوية تجمع بريكس، قائلا: سيذكر التاريخ أن ذلك الانجاز الكبير والتاريخى أيضا تم على يد الرئيس السيسى ويضاف إلى سجل إنجازاته التاريخية المشرفة.

وهنأ "موسى" جموع الشعب المصرى بهذا الإنجاز التاريخى الكبير وغير المسبوق الذى تحقق بفضل جهود ومساعى وتخطيط الرئيس السيسى وجهود حكومته.

وثمن رئيس حزب الغد تلك الفوائد الاقتصادية الكبيرة التى ستعود على مصر وعلى دول التجمع أيضا من عضوية مصر.