الفيفا يعلن تفاصيل بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن مواعيد بطولة كأس العالم للأندية 2023 بشكل رسمي والمقرر إقمتها في السعودية بمشاركة النادي الأهلي

ويشارك النادي الأهلي للمرة الرابعة في بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا علي حساب منافسه الوداد المغربي في النهائي

وأكدت الفيفا علي إنطلاق قرعة بطولة كأس العالم للأندية يوم 7 سبتمبر المقبل في جدة بالسعودية

ومن المقرر أن تقام مباراة اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 22 ديسمبر المقبل في إفتتاح بطولة كأس العالم للأندية

بينما يقام الدور الثاني لكأس العالم للأنجية يوم 15 ديسمبر المقبل فيما تقام مواجهات نصف النهائي يوم 15 و 18 ديسمبر المقبل

ويشارك فريق مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا بجانب ممثل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي بينما تلعب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في ونهائي بطولة كأس العالم للأندية يوم 22 ديسمبر المقبل