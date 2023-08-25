هنا الزاهد بألوان مبهجة تخطف قلوب متابعيها

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام.



وظهرت هنا الزاهد بإطلالة مبهجة مرتدية بلوزه بالون البرتقالي ونسقت عليها بنطال صيفي "مشجر بالورود"، وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق، لاقت إعجابا كبيرا من جمهورها.

علقت الفنانة هنا الزاهد على الشائعات التى تتردد حولها والتى انحصرت فى الفترة الماضية فى أنباء انفصالها عنأحمد فهمى والتى كانت حديث السوشيال ميديا.

وردت هنا الزاهد بقوة على هذه الشائعات فى برنامج على راديو نجوم إف أم قائلة : لا التفت لمثل هذه الشائعات ولا اردعليها كل ما يشغلنى عملى ومهنتى وردود فعل الجمهور بعد كل عمل أقدمه ولا انظر لمثل هذه الشائعات.

وأضافت هنا الزاهد : أنا أحب الحياة والطاقة الإيجابية ولا انظر إلى من يصدر لى طاقة سلبية.