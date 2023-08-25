أثارت أحدى شركة الطيران الكورية الكثير من الجدل وذلك لقيامها بـوزن الركاب قبل الصعود للطائرة من مطار جيمبو الدولي (GMP) ثم سيتم بعد ذلك مشاركة البيانات مع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في البلادوذلك في الفترة من 28 أغسطس حتى 3 سبتمبر ومن مطار إنتشون الدولي (ICA) في الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر

شركة طيران تثير الجدل لقيامها بتصرف غريب قبل ركوب المسافرين

وبحسب ما ذكرت صحيفة "كوريا جونج أنج ديلي" koreajoongangdaily، سيتم وزن كلا من الركاب والأمتعة،

و ذلك، وفقا للتحكم في وزن الطائرة وتوازنها والتي قامت بتحديدها كوريا الجنوبية وذلك لتوزيع وزن الطائرة و سلامة الطيران و اتخاذ القرارات بشأن "احتياجات الوقود وتوزيع الوزن على متن الطائرة".