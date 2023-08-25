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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شركة طيران تثير الجدل لقيامها بتصرف غريب قبل ركوب المسافرين

شركة طيران تثير الجدل
شركة طيران تثير الجدل لقيامها بتصرف غريب قبل ركوب المسافرين

أثارت أحدى شركة الطيران  الكورية الكثير من الجدل  وذلك لقيامها  بـوزن الركاب  قبل الصعود للطائرة من مطار جيمبو الدولي (GMP)  ثم سيتم بعد ذلك مشاركة البيانات مع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في البلادوذلك في الفترة من 28 أغسطس حتى 3 سبتمبر ومن مطار إنتشون الدولي (ICA) في الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر

شركة طيران تثير الجدل لقيامها بتصرف غريب قبل ركوب المسافرين

وبحسب ما ذكرت صحيفة "كوريا جونج أنج ديلي" koreajoongangdaily، سيتم وزن كلا من الركاب والأمتعة،
و ذلك، وفقا للتحكم في وزن الطائرة وتوازنها والتي قامت بتحديدها كوريا الجنوبية وذلك لتوزيع وزن الطائرة و سلامة الطيران و اتخاذ القرارات بشأن "احتياجات الوقود وتوزيع الوزن على متن الطائرة".

وزن الركاب مطار جيمبو الدولي وزن الطائرة

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شركة طيران تثير الجدل لقيامها بتصرف غريب قبل ركوب المسافرين

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