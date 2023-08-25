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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النيجر .. تحرك عسكري من قائد المجلس الحاكم استعدادًا لهجوم محتمل

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن قائد المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تشياني فوض جيشا مالي وبوركينا فاسو التدخل على أراضي بلاده في حال التعرض لهجوم عسكري.

وفي نهاية يوليو الماضي، شهدت النيجر تمردًا عسكريًا، حيث جرت الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، وجرى تبرير الخطوة بالإخفاقات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لبازوم.

وفي 18 أغسطس أعلن مفوض السلام والأمن، التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عبد الفتاح موسى، عقب اجتماع رؤساء الأركان العامة للقوات المسلّحة لدول المجموعة، عن موعد محدد لبدء التدخل العسكري في النيجر، دون أن يجري الإعلان عنه رسميًا بعد.

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والثلاثاء الماضي، أفادت الإذاعة الجزائرية الرسمية، بأن سلطات البلاد رفضت طلب فرنسا فتح أجواء الجزائر لعبور طائراتها من أجل الهجوم على النيجر، قائلاً: "فرنسا تستعد لتنفيذ تهديداتها الموجهة إلى المجلس العسكري في النيجر والمتعلقة بتدخل عسكري في حال عدم إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم".

وأضافت: "الجزائر التي كانت دائما ضد استعمال القوة، لم تستجب للطلب الفرنسي بعبور الأجواء الجوية الجزائرية من أجل الهجوم على النيجر، وردها كان صارما وواضحا".

من جانب آخر، رفضت "إيكواس" مقترحا من المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإجراء انتخابات في غضون 3 سنوات من تمرد يوليو، مما يطيل أمد المأزق السياسي الذي قد يؤدي إلى تدخل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

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