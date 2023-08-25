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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبى بالمجان على 1839 مواطنا بقرية الإبراهيمية البحرية

صحه دمياط
صحه دمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد،، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع انعقدت قافلة بقرية الابراهيمية البحرية بمركز كفر سعد ، تردد عليها ١٨٣٩مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٢٤حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة  لعدد ٣ حالات بالإضافة إلى إجراء ٥٩٢تحليل معملى و فحص ٤٧حالة بالأشعة و ٤٠ حالة أخرى بالسونار..

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