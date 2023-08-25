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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على طلائع المنتدى الثقافي لشباب دمياط

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة

واصلت شعبة طلائع المنتدى الثقافي بدمياط، لقائها  الأسبوعي بمركز شباب استاد دمياط إدارة دمياط وإشراف إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بدمياط .

حرص المدرب علي إجتماع فرق تكليفات، تصوير البرامج الاذاعية والتليفزيونية الخاص بشعبة  المنتدى الثقافي لطلائع دمياط،وانتاج برامج المراسل التليفزيوني  والحوار التليفزيوني، والبرامج الثقافية، والحوارية الخاصة بالطلائع والمجتمع ككل وذلك بمركز شباب استاد دمياط

تهدف فكرة الاعلامى الصغير إلى صقل مهارات الأطفال وادخالهم عالم التقديم التلفزيوني لإنشاء جيل من المذيعين والمذيعات من مقتبل العمر إلى أن يصلوا مرحلة الابداع عند الكبر.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير  المديرية

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دمياط إدارة تنمية النشء التقديم التلفزيوني البرامج الثقافية الشباب والرياضة منال عوض محافظ دمياط مديرية الشباب مديرية الشباب والرياضة

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