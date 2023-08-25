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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لمراسل يفاجئ زميلته ويطلب يدها على الهواء

مقطع فيديو لمراسل
مقطع فيديو لمراسل يفاجيء زميلته ويطلب يدها على اله

في موقف غريب ورومانسي أثار مقطع فيديولقيام المراسل رايلي ناجل  بطلب الزواج من صديقته كورنيليا نيكلسون وهي مذيعة تليفزيونية  في قناة WRCB التي تعد تابعة لشبكة NBC وذلك أمام جمهورها مباشرة على الهواء، وذلك أثناء تقديمها لنشرة الأخبار المسائية.

وفي مقطع فيديو، ظهرت المذيعة  وهي تقوم  بقراءة الأخبار، وذلك قبل أن يفاجئها زميلها ويقوم بمقاطعتها وهو حاملًا باقة من الورد الأحمر، وخاتمًا ماسيًا ليطلب يدها على الهواء مباشرة وأمام الملايين من المشاهدين قائلا : كورنيليا نيكلسون، هل تقبلين الزواج بي؟".

وفقا لمجلة "بيبول"، فقد التقيا الثنائي للمرة الأولى في مونتانا، منذ الأربع سنوات أثناء العمل في محطة إخبارية 

 

مقطع فيدي نشرة الأخبار المسائية

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