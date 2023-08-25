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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لسبب غير متوقع .. مصرع شابة برازيلية بعد الاستحمام

. لسبب غير متوقع
. لسبب غير متوقع .. شابة تلقي مصرعها بعد الاستحمام

في واقعة مأساوية مروعة، توفيت شابة برازيلية تدعى  جينيفر وهي حامل في الشهر التاسع من العمر مصرعها مع جنينها وذلك بصعقة كهربائية، وذلك بعد أن حاولت شحن هاتفها عقب الاستحمام.

وقد كشفت وسائل إعلام المحلية أن الشابة قد تعرضت للصعق الكهربائي وذلك حين حاولت شحن هاتفها المحمول وذلك بعد خروجها من الاستحمام، وهي مستخدمة شاحن محمول لتزويد الهاتف بالطاقة ما أدى إلى وفاتها مع جنينها.


وقد علّق زوج الضحية على وفاة زوجته قائلا  إن زوجته قد خرجت من الحمام، وقد حاولت القيام بشحن هاتفها، وذلك قبل أن يسمع ضجيجًا غير عادي وصراخ زوجته؛ وهو الأمر الذي جعله يهرع إليها، ليجدها متوفية.

الشهر التاسع وسائل إعلام المحلية شاحن محمول

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