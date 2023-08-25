أخبار التعليم.. تعليمات مهمة قبل التسجيل في تقليل الاغتراب.. بالنسبة المئوية.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

يقبل موقع تنسيق الجامعات 2023 طلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2023 للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب .

تنظم ادارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب - اللجنة العلمية العليا لاتحاد طلاب بجامعة عين شزس بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال IHUB عددا من الدورات التدريبية في الصناعات الصغيرة المنتجة.

ارتفع معدل البحث عن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، عبر محركات البحث، وذلك لرغبة الطلاب وأولياء الأمور في الاطلاع على الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الفنية 2023، والذي يتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة من تنسيق العام الماضي، هذا باعتبار أن هناك توافقًا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية، لذا يعرض “صدى البلد” الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 2023، درجات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الفنية في العام الماضي كنموذج استرشادي لتنسيق الدبلومات الفنية 2023 لشعبة صناعي.

تتزين سماء مصر الآن بظهور قمر التربيع الأول لشهر صفر لعام 1445هـ، فى ظاهرة فلكية ينتظرها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.