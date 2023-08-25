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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

ترامب يسلم نفسه للسجن في أتلانتا بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر.. والنيجر تسمح لبوركينا فاسو ومالي بالتدخل على أراضيها حال تعرضها لهجوم.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

السيسي: تعزيز استخدام أحدث التقنيات الإلكترونية في منظومة عمل المحاكم
مصر تعلن عن تعيين نائب عام جديد
السعودية تنفي مزاعم الاعتداء على إثيوبيين قرب الحدود مع اليمن
ترامب بعد تسليم نفسه للسجن: يوم حزين في تاريخ أمريكا
لافروف لجوتيريش: روسيا ستعود لاتفاق الحبوب إذا لُبيت شروطها
بن فرحان: "بريكس" أثبتت أهميتها في تعزيز التعاون الاقتصادي
أمريكا تبدأ تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "إف-16" أكتوبر المقبل
بوتين يقر بمقتل قائد فاجنر يفجيني بريجوجين

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنيين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه  بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.

وذكرت "الوطن" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرارَ الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتباراً من 19 سبتمبر 2023، مشيرةً إلى أنه من المقرر أن يتولى عياد منصب النائب العام خلفاً للمستشار حمادة الصاوي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد أن بلاده تركز في جميع سياساتها على بناء شراكات اقتصادية قوية لدعم مسيرة التنمية في السعودية، ودعم الترابط الاقتصادي والتنموي حول العالم. وأشار إلى أن مجموعة "بريكس" أثبتت أنها "إحدى القنوات المفيدة والمهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وبالذات لدى الدول النامية، ودول الجنوب التي تحتاج بالفعل لتعزيز هذا التعاون والتنسيق في ظل الاستقطابات الحاصلة".

وأشارت "الوطن" إلى أن مصدرًا سعوديًا مسؤولاً نفى "الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير إحدى المنظمات المتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية" أثناء عبورهم الحدود السعودية - اليمنية، مؤكدًا أنه "لا أساس من الصحة" لتلك التقارير معتبراً أنها "تستند إلى مصادر غير موثوقة".

واستنكر المصدر "إثارة بعض المنظمات الادعاءات الكاذبة عن المملكة"، ونشر تقارير وصفها بأنها "مُسيسة ومضللة"،  و"الترويج لها في سياق حملات إعلامية مغرضة يتم إثارتها بشكل متكرر لأهداف وغايات مشبوهة".

دوليًا، قالت "الأنباء" إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سلم نفسه إلى سجن في أتلانتا بولاية جورجيا، حيث تم توقيفه رسميًا بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر.

ونقلت "الراي" عن ترامب قوله لدى عودته إلى المطار في أتلانتا: "هذا يوم حزين للغاية لأمريكا. هذا تدخل في مسار الانتخابات. لم نفعل أي شئ خطأ، هذه مهزلة بحق العدالة"، مضيفًا: "لدينا كل الحق في تحدي نتائج انتخابات نعتبرها غير نزيهة".

وأشارت "القبس" إلى أن وزارات خارجية النيجر وبوركينا فاسو ومالي قالوا  إن النيجر أصدرت إذناً للقوات المسلحة في بوركينا فاسو ومالي للتدخل في أراضيها في حال تعرضها لهجوم، حيث هددت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالتدخل العسكري في النيجر لاستعادة النظام الدستوري عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو الماضي.

ونقلت "الراي" عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الخميس، بأن موسكو ستعود إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إذا نفذ الغرب التزاماته تجاهها.

وقالت "الوطن" إن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أن الولايات المتحدة ستبدأ، في أكتوبر المقبل، تدريب طيارين أوكرانيين على التحليق بطائرات "إف-16" المقاتلة.

وذكرت "الأنباء" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدم التعازي لأسرة مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية يفجيني بريجوجين، في أول تأكيد رسمي من الكرملين لنبأ مقتل قائد المجموعة العسكرية في حادث تحطم طائرته شمال موسكو. وقال بوتين، "أعرف بريجوجين منذ التسعينيات وكان رجل أعمال موهوبا"، لكنه ارتكب "أخطاء"، مؤكدًا أن ضحايا تحطم طائرة فاغنر قدموا "مساهمة كبيرة" في أوكرانيا، متعهدا بالتحقيق في تحطم طائرة بريجوجين "حتى النهاية".

 

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